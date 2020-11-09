فالنسيا يقسو على ريال مدريد برباعية في الدوري الإسباني

استطاع فريق فالنسيا أن يفوز على نظيره ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.
وسجل أهداف فالنسيا الأربعة كل من كارلوس سولير في الدقيقة 35 و54 و63 جميعهم عن طريق ركلة جزاء، بالإضافه إلى فاران في الدقيقة 43 بالخطأ في مرماه، بينما جاء هدف ريال مدريد الوحيد عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 23 لينتهي اللقاء بفوز فالنسيا برباعية مقابل هدف.
وبهذه النتيجة يصل رصيد فالنسيا إلى 11 نقطة ليحل في المركز التاسع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد ريال مدريد عند 16 نقطة في المركز الرابع.
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