شكرا لقرائتكم خبر عن الرسالة الأخيرة من أحمد فتحي لتوديع جمهور الأهلي: «أعذرونى لحظات قاسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد فتحي، لاعب نادي بيراميدز المنضم للفريق حديثًا قادمًا من النادي الأهلي، رسالته الوداعية الأخيرة لجماهير القلعة الحمراء.

وقال «فتحي»، عبر حسابه على «إنستجرام»: «لحظات يصعب فيها الكلام.. لحظات يصعب فيها التعبير. خاصة وأنت بتخاطب أطراف كلها عزيزة عليك. ولها مكانة خاصة في قلبك. وكمان عشت معاهم أحلى 12 سنة في حياتى.. 12 سنة كلها انتصارات وبطولات وأفراح.. وعايز أقول لو عقود الأحتراف المكتوبه بتنتهى.. عقود الحب والود والأحترام بينى وبين كل منظومة النادى الأهلى لن تنتهى».

وأضاف: «أعذرونى لحظات قاسية، وأى قسوة وأنت تغادر حبايبك اللى قضيت معاهم سنين في النادي الأهلى.. بيتى، وهيفضل بيتى، حتى لو كان القدر كتب لى خطوة جديدة، وهيفضل جمهور الأهلي اللى حبنى وساعدني ووقف جنبي، هيفضل سندي، لأنه جمهور وفي.. جمهور أصيل.. ربنا يشهد إني لم أقصر لحظة لا في حق النادي ولا حق جمهوره.. وبذلت أقصي ما أملك حتى آخر لحظة».

وتابع: «أتمنى أكون قدمت ولو جزء من اللى يستحقه الأهلي وجمهوره.. في هذه اللحظه الصعبه على نفسى. عايز أسجل شكرى للنادي الأهلي وإدارته وعلي رأسها المحترم الكابتن محمود الخطيب.. وكل الشكر للجماهير اللى مهما تكلمت مش هقدر أعطيها حقها.. شكرًا لكل المدربين اللى ساعدوني من أول يوم، وحتي آخر لحظه.. والشكر لكل زمايلي اللعيبه اللى أنا لعبت معاهم على مدار كل الأجيال.. شكرًا لأخواتي الأطباء ومساعدينهم أخصائيين التأهيل والمدلكين.. شكرًا للإداريين والعمال.. شكرًا لكل فرد ساعدنى ولو بأى حاجة.. أنا مش عايز حد يزعل مني.. في الأول والآخر دى خطوات كتبها ربنا سبحانه وتعالى.. وأنا متوكل على الله في كل خطواتي.. ودائمًا هيفضل الأهلي وجمهوره في قلبي».