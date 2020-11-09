شكرا لقرائتكم خبر عن ليل يحافظ على وصافة الدوري الفرنسي رغم سقوطه أمام ستاد بريست والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز ستاد بريست على ضيفه ليل (3-2) ليعمق جراحه بعد تعادلين متتاليين في الدوري الفرنسي لكرة القدم. وفي هذه المباراة التي مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة، افتتح صاحب الأرض التسجيل بعد 15 دقيقة من بداية اللقاء عبر روناييل بيير-جابرييل. وبعد أربع دقائق، عزز زميله رومان بيرود من تقدم الفريق بهدف ثان قبل أن يسجل إرفين كاردونا الهدف الثالث (ق42).

لكن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع من زمن الشوط الأول، تمكن ليل أخيرا من هز الشباك بفضل ركلة جزاء حولها التركي بوراك يلماز إلى هدف لتصبح النتيجة (3-1) لصالح ستاد بريست.

وفي الشوط الثاني، عاد يلماز لهز الشباك بهدف ثان (ق58) ليقلص الفارق مع صاحب الأرض، إلا أن هذا لم يكن كافيا لإنقاذ الفريق من الهزيمة (2-3).

ويعد هذا هو الانتصار الأول لبريست بعد ثلاث هزائم متتالية بالليج آ، ورفع به رصيده من النقاط إلى 12 في المركز الـ13، في حين تجمد رصيد ليل عند 19 نقطة في الوصافة خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ24 نقطة.