شكرا لقرائتكم خبر عن ليل يحافظ على وصافة الدوري الفرنسي رغم سقوطه أمام ستاد بريست والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز ستاد بريست على ضيفه ليل (3-2) ليعمق جراحه بعد تعادلين متتاليين في الدوري الفرنسي لكرة القدم. وفي هذه المباراة التي مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة، افتتح صاحب الأرض التسجيل بعد 15 دقيقة من بداية اللقاء عبر روناييل بيير-جابرييل. وبعد أربع دقائق، عزز زميله رومان بيرود من تقدم الفريق بهدف ثان قبل أن يسجل إرفين كاردونا الهدف الثالث (ق42).
لكن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع من زمن الشوط الأول، تمكن ليل أخيرا من هز الشباك بفضل ركلة جزاء حولها التركي بوراك يلماز إلى هدف لتصبح النتيجة (3-1) لصالح ستاد بريست.
وفي الشوط الثاني، عاد يلماز لهز الشباك بهدف ثان (ق58) ليقلص الفارق مع صاحب الأرض، إلا أن هذا لم يكن كافيا لإنقاذ الفريق من الهزيمة (2-3).
ويعد هذا هو الانتصار الأول لبريست بعد ثلاث هزائم متتالية بالليج آ، ورفع به رصيده من النقاط إلى 12 في المركز الـ13، في حين تجمد رصيد ليل عند 19 نقطة في الوصافة خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ24 نقطة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
109,201
-
تعافي
100,342
-
وفيات
6,368
كانت هذه تفاصيل خبر ليل يحافظ على وصافة الدوري الفرنسي رغم سقوطه أمام ستاد بريست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.