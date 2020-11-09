شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا ليون تُسقط سانت إيتيان بالدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليون فوزا ثمينًا مساء الأحد، على ضيفه سانت إيتيان، بهدفين لواحد، بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي. وتقدم سانت ايتيان في الدقيقة 40 بتسجيل حارس المرمى البرتغالي أنتوني لوبيز بالخطأ في مرماه، بينما تعادل المهاجم الزيمبابوي تينو كاديوير لليون في الدقيقة 65.
وأضاف «كاديوير» الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 74، ليهدي ليون 3 نقاط ثمينة.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليون إلى 17 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 10 نقاط في المركز الـ15. ويتصدر باريس سان جيرمان البطولة برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليل في المركز الثاني
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