شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يتحمل مسؤولية إهانة ريال مدريد أمام فالنسيا: أنا المذنب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بتحمله المسؤولية الفنية كاملة خلال لقاء فالنسيا والذي خسره المرنجي برباعية لهدف، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وقال المدرب الفرنسي، وفقًا لتصريحاته لموقع «ماركا» الإسباني، «أنا أتحمل المسؤولية بمفردي، جميع اللاعبين قدموا ما لديهم، أنا المذنب وليس اللاعبين، نستطيع خلال الفترة المقبلة تعديل المسار من جديد، مازال الدوري طويلًا».
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