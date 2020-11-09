شكرا لقرائتكم خبر عن يواخيم لوف يستدعى ريدل باكو بديلًا لجناح «البافاري» المصاب في «الكلاسيكو الألماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعى يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، ريدل باكو، لاعب فولفسبورج، بعدما فقدت الماكينات ثلاثة من نجومها بسبب الإصابة. وأصيب جوشوا كيميتش في ركبته، خلال فوز بايرن ميونخ (3/2) على مضيفه بوروسيا دورتموند، مساء السبت الماضي، في الدوري الألماني.

كما سيغيب مارسيل هالستنبرج، مدافع لايبزج، وتيلو كيرير، لاعب باريس سان جيرمان، عن مباريات الأجندة الدولية القادمة. ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة التشيك وديا، الأربعاء القادم، بالإضافة لأوكرانيا وإسبانيا، في الجولتين الأخيرتين من مرحلة المجموعات، بدوري الأمم الأوروبية.