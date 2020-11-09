شكرا لقرائتكم خبر عن جوشوا كيميتش يجري عملية ناجحة في الركبة.. والبايرن يحدد موعد عودته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن لاعب فريق البافاري، جوشوا كيميتش، أجرى عملية جراحية ناجحة في غضروف الركبة عقب إصابته خلال لقاء بروسيا دورتموند الذي أقيم مساء السبت الماضي وفاز به حامل لقب البوندسليجا الموسم المنصرم بثلاثية لهدفين.

وأضاف النادي في بيانه، الذي نشر على موقعه الرسمي، أن اللاعب سيكون جاهزًا خلال فترة يناير المقبلة للعودة من جديد لصفوف فريق بايرن ميونيخ والمشاركة في لقاءات البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا.