شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: المنافسة على البريميرليج لن تقتصر على ليفربول ومانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن السباق على لقب البريميرليج مفتوح أمام جميع الفرق هذا الموسم رافضا ما يتردد من تكهنات عن إن المنافسة تقتصر على حامل اللقب ومانشستر سيتي.

وسيطر سيتي وليفربول على اللقب في السنوات الثلاث الأخيرة. وحصد فريق «كلوب» اللقب في الموسم الماضي متفوقًا بفارق 18 نقطة على ملاحقه المباشر سيتي ويبدو أن الفريقين سيتنافسان من جديد على اللقب في الموسم الحالي.

وقال «كلوب»، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية: «نعم كان التنافس دومًا كذلك بين أكثر من فريقين، ولكن هذا الموسم سيكون مختلفًا تمامًا».