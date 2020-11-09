شكرا لقرائتكم خبر عن جون كوردوبا مهاجم هيرتا برلين يغيب عن فريقه لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال برونو لاباديا، المدير الفني لنادي هيرتا برلين، إن اللاعب الكولومبي، جون كوردوبا، أُصيب بتمزق في الأربطة في مفصل الكاحل خلال مباراة مساء السبت أمام اوجسبورج والتي انتهت بفوز هيرتا بثلاثية نظيفة.
وأضاف «لاباديا»: «كوردوبا لن يكون متاحا حتى نهاية العام، وسيتعين عليه ارتداء حذاء خاص طوال الوقت».
كانت الإصابة قد وقعت لـ«كوردوبا» جراء عرقلة من جانب فيليكس أودوكاي، لاعب أوجسبورج، احتسب الحكم على إثرها ضربة جزاء أحرز منها هيرتا أول أهدافه قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول.
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