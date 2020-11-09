شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدي أفشة: مؤمن زكريا قدم مستوي مبهر في فترة لعبه للأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال محمد مجدي أفشة في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «مؤمن زكريا قدم مستوى مبهر بشهادة الجميع مع جميع الفرق التي لعب ضمن صفوفها وخاصة ناديي الأهلي والزمالك بالإضافة لمنتخب مصر».

وتابع: «أتمنى أن يعود مؤمن زكريا في أسرع وقت للعودة والمشاركة في تشكيل النادي الأهلي وهو سيكون إضافة كبيرة لنا حال عودته».

وتابع: «أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم»

وانتج برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.