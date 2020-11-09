شكرا لقرائتكم اليماني: كنت بزعل من إطلاق لقب العشوائي على مؤمن وفوجئت بأنه يحب هذا اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد اليماني، نجم منتخب الشباب والكرة المصرية سابقًا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وقال محمد اليماني في تصريحات تلفزيونية: "مؤمن من اللاعبين القلائل الذي استمتع بمشاهدتهم في الملاعب المصرية وخاصة في السنوات الماضية وخاصة عندما كان ينهي الهجمات بلمساته السحرية".

وتابع: "كنت بزعل من إطلاق لقب العشوائي على مؤمن وفوجئت بأنه يحب هذا اللقب".

وانتج أحد البرامج التلفزيونية، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.