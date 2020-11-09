شكرا لقرائتكم المقاولون يطلق مبادرة لنبذ التعصب بين الأهلى والزمالك قبل النهائى الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، مبادرة لنبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية وخاصة جماهير القطبين الأهلى والزمالك، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الفريقين فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر المقبل، وقال عادل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": مباراة الأهلى والزمالك حدث تاريخى غير مسبوق فى كل الدول، وأريد أن أوجه رسالة لعشاق القطبين، لا يوجد بيت مصرى يخلو من أهلاوى وزملكاوى، على امتداد القطر المصرى كله، الكل يعيش فى وئام ويجب أن يكون كذلك.

أضاف: يجب نبذ روح التعصب لأن مصر تعطى الدروس فى كل شئ وسباقة فى كل شئ، فى النهاية هى بطولة ستنتهى وتبدأ أخرى ومن ليس له حظ فى تلك البطولة سيكون له حظ فى أخرى، كلنا يجب أن ننبذ التعصب، ويجب أن نعطى العالم رسالة.

واختتم: كل من يتابع المباراة يجب أن يدرك أن لديه أخوات وأبناء زملكاوية وأهلاوية، يجب أن يكون لدينا روح رياضية، بمعنى أن الرياضة فوز وهزيمة يجب أن نتقبل الأمرين.

ويواجه الأهلى والزمالك تحديداً أزمة خلال فترة القيد الأولى محلياً، تتمثل فى إغلاق باب القيد المحلى قبل انتهاء بطولة دورى أبطال أفريقيا، ويُطالب مسئولو الناديين بتأجيل انتهاء القيد المحلى عدة أيام حتى يتمكّن الناديان من الاستفادة بجميع لاعبيهما المُقيدين بالقائمة الحالية فى النهائى الأفريقى الذى يجمع الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

ويرى مسئولو القطبين أنه ليس منطقياً أن ينتهى القيد المحلى قبل نهائى أفريقيا، لأن الناديين قد يضطرا للإبقاء على بعض اللاعبين للمشاركة فى النهائى ثم يتم استبدالهما بعد قمة 27 نوفمبر، أما فى حال الاستغناء عن اللاعبين فلن يتمكّن الأهلى والزمالك من الاستفادة بهما فى النهائى، وطالب القطبان بضرورة تأجيل إغلاق القيد المحلى لمدة 24 أو 48 ساعة عقب نهائى أفريقيا، خاصة أن باب القيد الأفريقى سيتم إغلاقه يوم 30 نوفمبر أو زيادة الاستبدال من 5 لـ7 لاعبين.