شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: ترشحت للأهلى فى عهد جاريدو.. وتدريب المنتخبات بالتربيطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد كشري نجم الأهلي ومدرب أسوان السابق عن حزنه على الطريقة التي انتهت بها علاقته مع زهرة الجنوب، رغم النتائج المميزة التي حققها مع الفريق الجنوبي، وتابع كشري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورتس2، في الساعات الأولى صباح اليوم الاثنين: "أنا علاقتي بأسوان كانت جيدة، وكنت رد فعل لما صدر منهم، وأعتز بعلاقتهم، وأتمنى بقاء العلاقة طيبة بيني وبين أسوان".

وعن مسيرته كلاعب أضاف أحمد كشري: "زاملت حسام حسن في الأهلي وكان من الصعب المشاركة في وجوده، أما اللاعب الأقرب لقلبي فكان رضا عبد العال، هو اللي عمل أسم أحمد كشري ومن أحسن اللعيّبة اللي لعبت معاها".

وكشف مدرب أسوان السابق: "كنت مرشح للتواجد في جهاز جاريدو في الأهلي، وسيد عبد الحفيظ طالبني بوضع السيرة التدريبية بين الأسماء المرشحة، وأبلغني بتفوق أسهمي في الترشيحات لكن ما حدث بعد ذلك لم أفهمه".

وأكمل كشري: "أنا مدرب سابق لمنتخب كان يلعب في تصفيات كأس العالم، وحينما عرضت نفسي على اتحاد الكرة لتولى المنتخبات الوطنية وجدت أن عملية الاختيار تتم بطريقة غير مفهومة، الاختيارات كلها بالتربيطات وبتبقى مترتبة ".