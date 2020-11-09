الامارات | النصر يعود من نزهة حتا بثلاثية جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعود من نزهة حتا بثلاثية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطى النصر مستضيفه حتا دون عناء، بعد أن فاز عليه، أمس، بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، ليصل إلى النقطة 13، ويحتل المركز الثاني، ويواصل الضغط على الشارقة متصدر الدوري، بينما ظل حتا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، وزاد موقفه سوءاً في جدول الترتيب. أحرز للعميد تيغالي في الدقيقة (31)، وبراندلي كواس (34)، والبرتغالي توزي من ركلة جزاء (56)، وبذلك يكون النصر قد حقق الفوز الرابع على التوالي، منها ثلاثة انتصارات بالنتيجة نفسها 3-صفر على حساب كل من الوصل وعجمان وحتا.

ولم تشهد المباراة أي هجمات خطرة في أول نص ساعة، قبل أن تشهد الدقيقة 31 الهدف الأول للعميد من كرة رائعة للمهاجم تيغالي، أحرزها بمهارة من استلام وتسديد في المرمى، ولم يعط النصر الفرصة لحتا من أجل العودة إلى المباراة، بعد أن اخترق اللاعب ريان مينديز من الجانب الأيسر، ولعب كرة عرضية وجدت ضياء سبع، الذي سدد بقوة ليتصدى لها حارس «الإعصار»، لكنها وجدت الهولندي كواس، الذي لعب الكرة في المرمى الخالي في الدقيقة 34.

حاول فريق حتا لكن دون أي خطورة في الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم النصر بثنائية نظيفة، وفي الشوط الثاني واصل النصر ضغطه، ونجح في الوصول إلى مرمى حتا للمرة الثالثة، وكانت هذه المرة بمساعدة تقنية الفيديو في الدقيقة 56، نتيجة عرقلة حارس حتا أحمد جمعة، للاعب النصر ريان مينديز، وتصدى لركلة الجزاء البرتغالي توزي، الذي لعبها ببراعة، معلناً عن ثالث أهداف العميد في المباراة.

وسنحت لفريق حتا أخطر فرصة لتقليل الفارق في الدقيقة 75 عن طريق لاحج صالح وهو داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة أعلى العارضة بكثير، وبدأ النصر في التعامل مع الدقائق المتبقية دون عناء أو مجهود ليخرج بالمباراة فائزاً بثلاثية نظيفة.

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