الامارات | الشارقة وشباب الأهلي ينطلقان بقوة في دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة وشباب الأهلي ينطلقان بقوة في دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسب فريقا الشارقة وشباب الأهلي، حامل لقب نسخة العام الماضي ووصيفه على التوالي، رهان ضربة بداية الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال لموسم 2020-2021، بتحقيقهما، أول من أمس، لانتصار مستحق في الجولة الافتتاحية من الدور التمهيدي لحساب المجموعة الأولى، إذ تغلب «الملك» على ضيفه الوصل «99-83»، وشباب الأهلي على ضيفه البطائح «82-77».

وقضى نظام البطولة بأن تقام بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات، تم خلاله مراعاة التوزيع الجغرافي للأندية، في إطار الجهود المبذولة من اتحاد اللعبة، تذليل العقبات أمام الأندية، التي تفرضها صعوبات السفر والتنقل جرّاء الأوضاع الراهنة، والحدّ من انتشار فيروس «كورونا»، حيث تم تقسيم الفرق

الـ10 المشاركة في التمهيدي، إلى مجموعتين: ضمت الأولى الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والنصر والوصل، فيما جاءت أندية الجزيرة وبني ياس والظفرة والوحدة والعين في المجموعة الثانية، التي تستهل أولى مبارياتها 14 الجاري، لتسفر نتائج ختام الدور التمهيدي عن تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، فيما يخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس، دوراً إضافياً يتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لدور الثمانية، بحيث يلتقي رابع المجموعتين مع خامس المجموعة التالية.

ونجح الشارقة في كسب ضربة البداية أمام الوصل، رغم نجاح «الإمبراطور» في إنهاء الربع الأول متقدماً بنتيجة «26-25»، خصوصاً أن لاعبي «الملك» كانوا الأفضل أداءً ونتيجةً في بقية مراحل المباراة، وهيمنوا على نتائج الربعين الثاني والثالث بواقع «30-19 و25-19»، قبل أن ينتهي الربع الرابع بالتعادل «19-19».

وفي سيناريو مشابه، فرّط البطائح بفرصة إنهاء الربع الأول متقدماً بنتيجة «20-16»، وذلك بعد أن نجح شباب الأهلي في العودة بالفارق وضمان الفوز بالمباراة بنيل «فرسان دبي» الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والثالث «21-13 و23-22»، خصوصاً أن الربع الرابع انتهى بالتعادل «22-22».

وتعاود فرق المجموعة الأولى غداً إلى خوض المباريات، لحساب الجولة الثانية، في مواجهتين يحلّ خلالهما الشارقة ضيفاً على النصر، ويستقبل الوصل فريق البطائح.

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