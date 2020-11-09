الامارات | حمد الشرقي يطلع على سير العمل في ملعب دبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الشرقي يطلع على سير العمل في ملعب دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على سير العمل في مشروع ملعب نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي الجديد في منطقة الرأس في دبا الفجيرة، في إطار حرص سموه على الوقوف على جميع مجريات العمل في المشروعات الحيوية والتنموية التي تخدم المواطنين والقاطنين في الإمارة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه لمشروع الملعب الجديد، والاطلاع على كل التفاصيل ومراحل الإنجاز فيه، ورافق سموه مدير الديوان الأميري في الفجيرة محمد سعيد الضنحاني، ورئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة أحمد الضنحاني، وعدد من المسؤولين في الإمارة.

واستمع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي من المهندسين الميدانيين والمسؤولين لشرح حول ما تم إنجازه من أعمال للملعب الجديد للنادي، والخطط التي يتم تنفيذها وفق أحدث التقنيات المستخدمة، وبما يلبي تطلعات واحتياجات أهالي المنطقة.

وشدّد سموه على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والخدمية والتجهيزات المطلوبة لملعب نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي، بحسب المدد الزمنية المتفق عليها دون تأخير.

وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها حالياً في الفجيرة، تنسجم مع الاحتياجات الاقتصادية والتنموية للمجتمع، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة التي تسير بوتيرة متصاعدة في الإمارة.

جدير بالذكر أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 100 مليون درهم، ويتسع لـ10 آلاف متفرج.

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