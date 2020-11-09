الامارات | حسن زهران يخضع لجراحة في الركبة.. وعجمان ينتظر التقارير

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن زهران يخضع لجراحة في الركبة.. وعجمان ينتظر التقارير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى أمس، مدافع عجمان، حسن زهران، عملية جراحية في أوتار الركبتين بأحد مستشفيات أبوظبي، بعد أسبوع من تعرّضه للإصابة، خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد النصر في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، التي انتهت بخسارة البرتقالي بثلاثة أهداف دون رد.

وخضع اللاعب لفحوص طبية في الأسبوع الماضي بدبي، قبل أن يتوجه السبت إلى أبوظبي للتحضير لإجراء العملية. وأكد مدير الفريق، محمد حسين، أن الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي، ينتظر التقارير الطبية بعد انتهاء العملية الجراحية لتحديد الموعد المنتظر لعودة اللاعب مجدداً، وإن كان الاتفاق على أن فترة تأهيله للمشاركة في المباريات لن تقل عن شهرين، الفترة التي يحتاجها للتعافي بعد العملية الجراحية. وقال حسين في تصريحات صحافية: «غياب حسن زهران يعدّ خسارة كبيرة لـ(البرتقالي)، خصوصاً أنه من عناصر الخبرة والمهمة في تشكيلة الفريق في آخر موسمين، ونتمنى أن تكون التقارير الطبية في مصلحته، وألا ينتهي موسمه مبكراً لأن عجمان بحاجة إلى جهوده في هذا الموسم». وأبدى محمد حسين ارتياحه الشديد للمستوى الذي قدمه فريقه في مباراة بني ياس، أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة، على الرغم من التعادل السلبي الذي انتهت عليه نتيجة المباراة.

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