الامارات | الشارقة يحقق أفضل انطلاقة في تاريخه بدوري المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يحقق أفضل انطلاقة في تاريخه بدوري المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق الشارقة انطلاقته المبهرة في دوري الخليج العربي، بعدما حقق فوزاً ثميناً على الجزيرة بهدف دون رد، أحرزه الإيطالي إيغور كورنادو، أول من أمس، في الجولة الخامسة، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، ليحقق العلامة الكاملة، والفوز في أول خمس جولات من مسابقة الدوري للمرة الأولى منذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008-2009.

وحقق الشارقة أفضل انطلاقة له في الموسمين الماضيين بالفوز في الجولات الأربع الأولى، إذ فاز في موسم 2018-2019 على كل من: الظفرة والنصر وشباب الأهلي والفجيرة، بينما تعادل في الجولة الخامسة مع الجزيرة، أما الموسم الماضي الذي تم إلغاء نتائجه، حقق «الملك» الفوز على كل من: خورفكان واتحاد كلباء والعين والوصل، قبل أن يتعادل مع حتا في الجولة الخامسة.

في المقابل، تعدّ انطلاقة حامل اللقب في الموسم الحالي، هي الأفضل من جوانب عدة، أبرزها الفوز في خمس مباريات على كل: من الفجيرة والوحدة والعين والظفرة والجزيرة، بينما الأمر الأهم هو أن «الملك» حقق انتصارات مهمة جداً على ثلاثة منافسين مباشرين على لقب الدوري، بالتفوق على العين والجزيرة في عقر دارهما، والفوز على الوحدة، رغم تقدم «العنابي» في الشوط الأول بهدف دون رد.

ورغم أن الشارقة حقق الفوز بصعوبة بالغة على الجزيرة بهدف من ركلة جزاء أحرزه نجم الفريق، الإيطالي إيغور كورنادو، ولكن المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، قدم درساً لمدرب الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر، في التنظيم الدفاعي، رغم سيطرة لاعبي الجزيرة على وسط الملعب، إذ بلغت نسبة الاستحواذ 66% لصاحب الأرض مقابل 34% للشارقة، وتفوق الجزيرة في عدد التمريرات بنسبة بلغت 535 تمريرة مقابل 283 مررها لاعبو «الملك»، بنسبة دقة بلغت 84% للجزيرة و74% للشارقة، ورغم أن الجزيرة سدد 13 كرة خلال المباراة مقابل تسع كرات سددها الشارقة، لكن «الملك» تفوق في دقة التسديدات، إذ سدّد لاعبوه ست تسديدات باتجاه المرمى، مقابل ثلاث تسديدات فقط سددها لاعبو الجزيرة باتجاه المرمى، كما تفوق الشارقة في الجوانب الدفاعية بإبعاد الكرة 25 مرة مقابل أرلع مرات أبعد فيها لاعبو الجزيرة الكرة من أمام المرمى.

من جانبه، أبدى مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، سعادته بالفوز الذي حققه «الملك»، موضحاً في مؤتمر صحافي: «بدأنا المباراة بشكل جيد، ولكن الأداء تراجع عقب إحرازنا للهدف، كنا نتمنى أن نحتفظ بالكرة بصورة أكبر». وأضاف: «أتوجه بالتهنئة إلى لاعبي فريقي على الفوز، خصوصاً أن المباراة لم تكن سهلة على الفريقين، ولا شك أن حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، تألق بشكل كبير، وأسهم في حفاظ الفريق على تقدمه وتحقيق الفوز، وأتمنى أن نواصل بالنسق نفسه في المباريات المقبلة».

مدرب الجزيرة: أشعر بالغضب من حكم المباراة

قال مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إنه يشعر بالغضب من أداء الحكم الدولي، محمد عبدالله حسن، لمباراة فريقه أمام الشارقة، مؤكداً أن الجزيرة قدم مباراة جيدة، وتحكم في مجريات اللعب، لكن في الوقت نفسه أشار إلى أنه لا يمكن السيطرة على الحكم.

وأوضح في مؤتمر صحافي: «أنا غاضب بشكل كبير من حكم المباراة، وأفضل عدم الحديث عنه خوفاً من عدم السيطرة على مشاعري، وبشكل عام أنا فخور بأداء اللاعبين، وكنا الأفضل في جميع الجوانب هجومياً ودفاعياً، ولكن لم يحالفنا التوفيق في إحراز الأهداف».

• حقق الشارقة الفوز في أول خمس مباريات بالموسم على كل من: الفجيرة والوحدة والعين والظفرة والجزيرة.

• دقة التسديدات باتجاه المرمى.. 6 للشارقة و3 للجزيرة.

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