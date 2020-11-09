الامارات | تنظيم «مخيّم الترايثلون 2020» للسيدات السبت المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم «مخيّم الترايثلون 2020» للسيدات السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف نادي دبي للسيدات، السبت المقبل، «مخيّم الترايثلون 2020»، ضمن الاستعدادات لتنظيم النسخة الرابعة من «ترايثلون دبي للسيدات»، المخصص للسيدات فقط من جميع الجنسيات والفئات العمرية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، ونادي دبي للسيدات 27 الجاري.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان أمس: «تقام فعاليات المخيّم التدريبي من الساعة التاسعة حتى الساعة 11 صباحاً، ويتم تدريب المشاركات على تقنيات السباق وأساسيات التغذية الضرورية ومراحل الانتقال بين الرياضات الموجودة في الترايثلون، وذلك لتأهيل السيدات، سواء المبتدئات، أو الممارسات لرياضة الترايثلون، للاستعداد للمشاركة في الترايثلون، ويشرف على التدريبات مدربات لياقة بدنية محترفات».

وأضاف: «يمكن المشاركة في (مخيّم الترايثلون) لجميع السيدات الراغبات في خوض هذه التجربة الشيقة التسجيل المسبق، من خلال التواصل مع نادي دبي للسيدات».

من جهتها، قالت عضو اللجنة المنظمة لترايثلون دبي للسيدات مديرة إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة، ميثاء شعيب: «إن النادي اعتاد سنوياً تنظيم واستضافة هذا المخيّم لإعداد وتأهيل من ترغب من المشاركات في خوض غمار السباق النهائي، وذلك بالتعاون مع مدربات متخصصات في الترايثلون، ومع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية المتبعة حالياً، ارتأت اللجنة المنظمة للسباق أن تكون مدة المخيّم ساعتين يتم خلالهما تدريب المتسابقات، سواء المبتدئات، أو الممارسات لرياضة الترايثلون، على تقنيات المشاركة والخطوات الصحيحة للتنقل بين مراحله الثلاث، التي تشمل: السباحة وركوب الدرّاجات الهوائية والجري، وأيضاً كيفية الفوز بالترايثلون»، مشيرة إلى أن «هذه التدريبات تتم تحت إشراف مدربات لياقة بدنية محترفات، ويتم خلالها تزويد المشاركات بالمعرفة الفنية اللازمة، واطلاعهن على شروط السباق وطرق المشاركة فيه، سواء بصفة فردية أوضمن فريق».

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