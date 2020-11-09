الامارات | «الصقور» لم يغب عن سماء الكأس سوى مرتين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» لم يغب عن سماء الكأس سوى مرتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا الإمارات والعروبة إلى دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، بعد تصدر «الصقور» للمجموعة الأولى، متفوقاً على دبا الحصن والحمرية، ليواصل الإمارات حضوره البارز في المسابقة التي لم يغب عنها سوى مرتين طوال تاريخه، بينما استفاد العروبة من فارق المواجهات المباشرة ليتفوق على دبا الفجيرة، ويشارك للمرة الثالثة في المراحل المتقدمة للبطولة.

وكان الإمارات قد فاز في آخر مبارياته على العربي (5-1)، بينما تعادل العروبة مع مصفوت (1-1).

وسبق لفريق الإمارات الفوز بالبطولة في نسخة 2010، ووجود في أدوار متقدمة في نسخ عديدة، ما يجعله أبرز أندية الدرجة الأولى التي تنافس في هذه البطولة، بينما تأهل العروبة لدور الـ16 سابقاً في نسختين سابقتين، وغادرهما بعد أن وضعته القرعة أمام كل من شباب الأهلي والشارقة في مواجهتين صعبتين، بينما يعوّل العروبة على النسخة الحالية بالوصول إلى أبعد من ذلك، على الرغم من قوة فريق بني ياس منافسه المقبل.

من جهته، قال حارس مرمى فريق الإمارات علي صقر لـ«الإمارات اليوم»: «أكملنا المنافسة على التأهل، وسنركز على الدوري، وعندما يحين موعد مباراتنا مع اتحاد كلباء في الكأس سيكون للمباراة جهودها الخاصة بها، ولدينا فريق قوي قادر على مواصلة المشوار».

بدوره، قال لاعب المنتخب السابق والعروبة حالياً، أحمد خميس: «لدينا فريق قوي قادر على الوصول إلى أبعد من مباراة دور الـ16، بطولة الكأس غالباً ما تكون حافلة بالمفاجآت والنتائج القوية».

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