الامارات | نادي دبي لأصحاب الهمم يرسم طريقه لـ 4 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي دبي لأصحاب الهمم يرسم طريقه لـ 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع نادي دبي لأصحاب الهمم استراتيجيته للسنوات الأربع المقبلة، في خطة موسعة تتسم بالمرونة في التعامل مع المتغيّرات المتسارعة، وتداعيات الفترتين السابقة والحالية جرّاء التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا». جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وجمع رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، ونائبه محمد جلفار، مع أعضاء مكتب التخطيط والتميز المؤسسي، ممثلاً في حريز المر، ومنى بن حماد.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني بالرقاد، أن «الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة تستهدف تعزيز الشراكات، والتحول الرقمي الذكي الكامل في النادي، والسير قدماً في حصد مزيد من الإنجازات، التي تأتي مكملة لتلك التي حققها أبناء ورياضو النادي، خلال الاستراتيجية السابقة، وعلى مدار السنوات الأربع الماضية». وقال بالرقاد، في تصريحات صحافية: «استعرض الاجتماع نتائج ومؤشرات استراتيجية السنوات الأربع الماضية، من أجل معرفة نقاط القوة والفرص المتاحة، وكيفية مواجهة تحديات المرحلة المقبلة».

الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة

■ تعزيز الشراكات.

■ التحول الرقمي الذكي الكامل في النادي.

■ السير قدماً في حصد مزيد من الإنجازات.

■ استشراف المستقبل في ظل تداعيات «كورونا».

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