الامارات | استدعاء سالمين وكاظم بدلاً من جمعة وإسماعيل

شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء سالمين وكاظم بدلاً من جمعة وإسماعيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قرر ضم لاعب الوصل علي سالمين، ولاعب حتا عبدالله كاظم، إلى صفوف الأبيض، بدلاً من فارس جمعة وخميس إسماعيل، للإصابة التي ستبعدهما عن التجمع الحالي. وأوضح المصدر أن «اختيارات جميع اللاعبين كانت من رأي المدرب الكولومبي بينتو، الذي اختار كل لاعب موجود في القائمة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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