الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغراب
استغرب مدرب مواطن تمسك إداري فريق محترف بعدم الاستعانة به لتدريب الفريق أساسياً أو كمدرب مساعد، على الرغم من سيرته الذاتية التي تشهد له.
طموح
يحاول عضو في لجنة مهمة تتبع لاتحاد لعبة جماعية شعبية تلميع نفسه من خلال الظهور الإعلامي في وسائل الإعلام، لتحقيق طموحه في شغل منصب مهم داخل الاتحاد المعني.
اعتذار
أعلن لاعب الوحدة، الكونغولي بول خوسيه مبوكو، عن اتفاقه مع مدير منتخب الكونغو على عدم انضمامه إلى الفريق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بسبب عودته أخيراً من الإصابة، وعدم جاهزيته للعب حالياً.
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