الامارات | الإمارات تنضم إلى الاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنضم إلى الاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، عند الساعة السادسة مساء اليوم، ممثل الاتحاد الدولي لرياضة مصارعة الذراعين اللبناني كريم العنداري، لتسلم رسالة الانضمام للاتحاد الدولي للعبة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، في مقر الاتحاد بدبي.
وقال اتحاد بناء الأجسام في بيان، أمس: «سيتم على هامش الاجتماع اليوم تسليم رسالة الانضمام لرياضة مصارعة الذراعين، وبحث الموضوعات المشتركة بين الاتحادين في جانب تطوير اللعبة، ونشر ممارستها، إضافة الى تنظيم البطولات».
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