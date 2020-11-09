شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز عبد الشافي: مؤمن زكريا لاعب مفيد وممتع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث عبدالعزيز عبدالشافي، نجم الأهلي الأسبق والمسشار الفني لبيراميدز، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال عبدالعزيز عبدالشافي في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «مؤمن زكريا كان هداف بطولة الجمهورية في قطاع الناشئين رغم أنه لم يكن مهاجما».

وأضاف: «مؤمن زكريا يتميز بموهبة التهديف كما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز وكثير التحرك داخل الملعب».

وتابع: «أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا والعودة للعب مرة أخرى فهو لاعب مفيد وممتع وسيكون إضافة للفريق الذي سينتقل له مرة أخرى».

وأنتج برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.