شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني: مؤمن زكريا من أفضل الشخصيات التى تعاملت معها داخل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له سرعة الشفاء والعودة للملاعب مرة أخرى.

وقال محمد هاني في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «مؤمن زكريا أخويا الكبير وله أهداف كثيرة ومؤثرة ولاعب صاحب قدرات فنية وبدنية كبيرة وأتمنى سرعة شفاؤه ومشاركته معنا من جديد وجميعنا ننتظره في القلعة الحمراء».

وتابع: «مؤمن زكريا من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها داخل الأهلي فهو لاعب يحبه الجميع بسبب شخصيته الودودة»

وأنتج برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.