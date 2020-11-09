شكرا لقرائتكم خبر عن فولفسبورج يواصل الانتصارات ويتخطى هوفنهايم بثنائية في البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ فريق فولفسبورج على سجله خاليا من الهزائم ببطولة الدوري الألماني هذا الموسم، عقب فوزه 2-1 على ضيفه هوفنهايم مساء الأحد، في المرحلة السابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد فولفسبورج، الذي حقق فوزه الثاني في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 5 تعادلات، إلى 11 نقطة في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتجمد رصيد هوفنهايم، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

وافتتح ريناتو ستيفن التسجيل لفولفسبورج مبكرا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله فوتر فيجورست الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وأشعل هوفنهايم المباراة في الدقائق الأخيرة، بعدما قلص الفارق بهدف أحرزه سارجيس أداميان في الدقيقة 87، ليحاول خطف نقطة التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى.