شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يقتحم المربع الذهبي للبوندسليجا برباعية في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق باير ليفركوزن على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة (4-3)، مساء الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الألماني. وعلى ملعب (باي أرينا)، سجل لأصحاب الأرض كل من المهاجم الأرجنتيني لوكاس ألاريو (27 و41) وليون بايلي (68) والنمساوي يوليان باومجارتلينجر (82).

بينما أحرز للضيوف كل من اللاعب لارس شتيندل (18 من ركلة جزاء و29) وفالنتينو لازارو (90+4). بهذا الفوز، رفع ليفركوزن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 11 نقطة في المركز السابع.