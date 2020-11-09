شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: إصابة «بنزيمة» تضع «زيدان» في مأزق فني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة عقب اللقاء الكارثي أمام فالنسيا الذي خسره فيه حامل لقب الليجا برباعية لهدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس.
ووفقا لموقع صحيفة «ماركا»، فإن الفريق الملكي في ورطة فنية عقب خروج كريم بنزيمة مصابًا خلال مجريات لقاء فالنسيا، مما يضع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في مأزق فني، خاصة وأن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية صباح اليوم الاثنين لتحديد مدى إصابته وفترة غيابه وبرنامج علاجه.
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