شكرا لقرائتكم خبر عن قلق وتوتر في يوفنتوس عقب إصابة كريستيانو رونالدو خلال لقاء لاتسيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من التوتر والقلق داخل صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي عقب مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لقاء لاتسيو، مصابا.

ووفقًا لموقع صحيفة «لاجازيتا»، فإن النجم البرتغالي يعاني من إصابة لم يتم تشخصيها حتى الآن، ومن المفترض أن يجرى بعض الفحوصات والأشعة لتحديد إصابته ومدى فترة تأهيلية.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي عاد مؤخرًا لصفوف فريقه بعد غيابه لفترة لاتقل عن أسبوعين بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، خضع على أساسها لعزل منزلي، حتى تماثل للشفاء وتحويل عينته من إيجابية لسلبية.