شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يواصل نزيف النقاط بتعادله أمام أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل إنتر ميلان مع ضيفه أتالانتا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بملعب جيويس، في إطار منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.

ويواصل إنتر عجزه عن تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، ودوري أبطال أوروبا. وكان آخر فوز لإنتر أمام جنوى (2-0) بالجولة 5 من الدوري الإيطالي، قبل أن يتعادل مع شاختار دونيتسك، وبارما، ثم خسر من ريال مدريد.

أحرز لاوتارو مارتينيز هدف إنتر في الدقيقة 58، وأدرك أليكسي ميرانشوك هدف التعديل بالدقيقة 79. وبهذا التعادل، رفع أتالانتا رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الخامس، كما رفع إنتر رصيده إلى 12 نقطة بالمركز السادس.