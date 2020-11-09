شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيموفيتش» ينقذ ميلان من السقوط أمام فيرونا في الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل ميلان أمام ضيفه هيلاس فيرونا 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة 7 من الدوري الإيطالي «سيري آ».
وعلى ملعب (سان سيرو)، تقدم الضيوف أولًا عن طريق اللاعب التشيكي أنتونين باراك (ق6)، قبل أن يسجل ديفيد كالابريا، لاعب الميلان، هدفًا عكسيًا في مرماه (ق19) يهدي به الهدف الثاني للخصم.
وفي الدقيقة (27) أحرز جيانجياكومو ماجناني، مدافع فيرونا، هدفًا في مرماه قلص به الروسونيري الفارق مع ضيفه، وذلك قبل أن يخطف المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة (90+3).
ويواصل الميلان المعاناة على أرضه وذلك بعد تلقيه خسارة مهينة على يد ليل الفرنسي 3-0 بالدوري الأوروبي. وبهذا التعادل، رفع روسونيري رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، وهيلاس فيرونا إلى 12 نقطة في المركز الثامن.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
109,201
-
تعافي
100,342
-
وفيات
6,368
كانت هذه تفاصيل خبر «إبراهيموفيتش» ينقذ ميلان من السقوط أمام فيرونا في الكالتشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.