شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيموفيتش» ينقذ ميلان من السقوط أمام فيرونا في الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل ميلان أمام ضيفه هيلاس فيرونا 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة 7 من الدوري الإيطالي «سيري آ».

وعلى ملعب (سان سيرو)، تقدم الضيوف أولًا عن طريق اللاعب التشيكي أنتونين باراك (ق6)، قبل أن يسجل ديفيد كالابريا، لاعب الميلان، هدفًا عكسيًا في مرماه (ق19) يهدي به الهدف الثاني للخصم.

وفي الدقيقة (27) أحرز جيانجياكومو ماجناني، مدافع فيرونا، هدفًا في مرماه قلص به الروسونيري الفارق مع ضيفه، وذلك قبل أن يخطف المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة (90+3).

ويواصل الميلان المعاناة على أرضه وذلك بعد تلقيه خسارة مهينة على يد ليل الفرنسي 3-0 بالدوري الأوروبي. وبهذا التعادل، رفع روسونيري رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، وهيلاس فيرونا إلى 12 نقطة في المركز الثامن.