شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يواجه كيل ودورتموند يلتقي ببراونشفيج في كأس ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا، التي جرت اليوم الأحد، فريق بايرن ميونخ حامل اللقب في مواجهة مضيفه هولشتاين كيل، الذي ينشط بالدرجة الثانية، فيما يواجه بوروسيا دورتموند فريق آينتراخت براونشفيج.

في المقابل، يستضيف باير ليفركوزن فريق آينتراخت فرانكفورت في واحدة من 3 مواجهات تجرى بين فرق دوري الدرجة الأولى الألماني، حيث يلتقي أوجبورج مع ضيفه لايبزيج، فيما يواجه شتوتجارت ضيفه فرايبورج.

وسوف تقام مباريات الدور الثاني لكأس ألمانيا يومي 22 و23 ديسمبر القادم، علما بأنه تم إقصاء فريقي هيرتا برلين وأرمينيا بيليفيلد، اللذين يلعبان بدوري الدرجة الأولى، من الدور الأول لبطولة الكأس في سبتمبر الماضي.

وأسفرت قرعة الدور الثاني عن المواجهات التالية، شتوتجارت ضد فرايبورج، باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت، أوجسبورج ضد لايبزيج، يونيون برلين ضد بادربورن آينتراخت، براونشفيج ضد بوروسيا دورتموند، هانوفر ضد فيردر بريمن، كولن ضد أوسنابروك، ماينز ضد بوخوم، هولشتاين كيل ضد بايرن ميونخ، هوفنهايم ضد فيورث، فولفسبورج ضد ساندهاوزن، أولم ضد شالكه، إلفرسبرج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، فيهين فيسبادن ضد يان ريجنسبورج، دينامو دريسدن ضد دارم شتات، روت فايس إيسن ضد فورتونا دوسلدورف.