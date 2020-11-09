شكرا لقرائتكم خبر عن نيس يسقط أمام موناكو بثنائية في عقر داره والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق موناكو على مضيفه نيس بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي. وعلى ملعب (أليانز ريفييرا).
سجل هدفي الضيوف كل من أكسيل ديساسي في الدقيقة 23 وسفيان ديوب في الدقيقة 53. وأحرز اللاعب بيير ليس ميلو الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.
بهذا الفوز، رفع موناكو رصيده من النقاط إلى 17 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد نيس عند 17 نقطة في المركز السابع.
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