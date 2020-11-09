شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يكشف النقاب عن مصابيه: الجميع تحت التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، النقاب عن حالة لاعبيه المصابين خلال الفترة الماضية. وقال النادي الباريسي وفقا لبيانه أصدره على موقعه الرسمي، النجم الفرنسي كيليان مبابي مازال تحت التأهيل واقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية سواء مع منتخب بلاده أو باريس سان جيرمان، وبالنسبة للنجم نيمار، فهو حاليًا يواصل العلاج تحت قيادة الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل.

وحول حالة، خوان بيرنات، أكد البيان، أن اللاعب يستكمل إعادة تأهيله بعد مرور أكثر من شهر على إجرائه جراحة الرباط الصليبي في ركبته بنجاح، أمام بالنسبة لكيمبيمبي، فسيشارك في تدريبات المنتخب الفرنسي خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلًا عن ماورو إيكاردي وماركو فيراتي، سيشاركان قريبًا في التدريبات الجماعية للفريق الباريسي.