عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من صلاح إلى النني.. أستون فيلا المصري تخصص إفساد فرحة المصريين

الإثنين 9 نوفمبر 2020

الخليج 365

رغم أنه يمتلك في قائمته لاعبين مصريين، هما محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، كما أن مالكه رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، إلا أنه بات متخصصا في إفساد فرحة مواطنيهم.



أستون فيلا حقق انتصارا كبيرا على مضيفه أرسنال بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز الكبير جاء بعد أسبوع واحد من الانتصار التاريخي الذي حققه أرسنال على مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0، على ملعب أولد ترافورد، لأول مرة بعد غياب استمر 14 عاما.

الهزيمة أفسدت احتفال المصري محمد النني، لاعب وسط أرسنال، بخوض المباراة رقم 100 مع الفريق اللندني في مختلف المسابقات.

النني بات أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، خلال الفترة الأخيرة، ليصل إلى المباراة الـ100 بعد 4 سنوات من الانضمام.

وخلال تلك السنوات الـ4، نجح النني في تسجيل هدفين فقط مع الفريق اللندني، فيما نجح في صناعة 8 أهداف أخرى.

ولم تكن تلك المرة هي الأولى التي يفسد فيها أستون فيلا احتفال لاعب مصري بوصوله إلى رقم مميز مع فريقه، حيث سبق وأن كرر هذا الأمر مع محمد صلاح، نجم ليفربول.

وترجع القصة إلى يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما ألحق أستون فيلا هزيمة تاريخية بنتيجة بليفربول 7-2، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

خلال تلك المباراة، سجل محمد صلاح هدفي ليفربول، ليصل إلى الهدف رقم 100 في مسيرته بمختلف المسابقات الإنجليزية مع نادي تشيلسي وليفربول.

ورغم هذا الإنجاز، إلا أن صلاح فشل في الاحتفال به، بسبب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها فريقه.