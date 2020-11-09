عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد 118 عاما.. هاتريك استثنائي يذيق ريال مدريد هزيمة جديدة

الإثنين 9 نوفمبر 2020

الخليج 365

تعرض ريال مدريد لهزيمة مذلة على أيدي مضيفه فالنسيا بنتيجة 1-4، على ملعب المستايا، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.



وافتتح ريال مدريد التسجيل مبكرا في الدقيقة 23 عن طريق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 35، عادل كارلوس سولير النتيجة لصالح فالنسيا، بعدما سجل ركلة جزاء، قبل أن يضيف الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، هدف فالنسيا الثاني بالخطأ في مرماه، قبل نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل فالنسيا ضغطه على ريال مدريد، حتى نجح في الحصول على ركلة جزاء، سجلها سولير نفسه في الدقيقة 54.

ونجح "الخفافيش" في الحصول على ركلة جزاء ثالثة، سجلها سولير في الدقيقة 63، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وبات سولير أول لاعب ينجح في تسجيل هاتريك من ركلات الجزاء ضد ريال مدريد على مدار تاريخ النادي الملكي كله، والذي يمتد على مدار 118 عاما.

وبشكل عام، فإن سولير هو أول لاعب ينجح في تسجيل 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة ضمن منافسات الدوري الإسباني خلال القرن الـ21.

الهزيمة المفاجئة كانت الثانية التي يتعرض لها ريال مدريد في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، ليتوقف رصيده عند 16 نقطة، يحتل بها المركز الرابع.

في المقابل، قفز فالنسيا بهذا الانتصار إلى النقطة الـ11 ليحتل المركز التاسع في الدوري الإسباني، بفارق الأهداف خلف برشلونة صاحب المركز الثامن.