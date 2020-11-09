شكرا لقرائتكم عمرو محب: لن أنسي لمؤمن هدفه في مرمي أتليتكو مدريد وسيناريو وداع الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الدكتور عمرو محب، مترجم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال عمرو محب الذي يعمل ممثلاً لمركز الدراسات الرياضية السويسري cies الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تصريحات تلفزيونية: "مؤمن زكريا مواقفه كثيرة ودائمًا ما كان يثير روح البهجة والفرحة بين اللاعبين سواء داخل الملعب أو في غرف خلع الملابس".

وأضاف: " لن لأنسي لمؤمن هدفه في مرمي أتليتكو مدريد ووداع الجماهير له قبل الانتقال للدوري السعودي".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".

وانتج أحد البرامج التلفزيونية، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.



عمرو محب خلال الفيديو

عمرو محب