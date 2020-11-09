شكرا لقرائتكم سعد سمير: مؤمن زكريا أفضل لاعب في القياسات البدنية للاعبي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال سعد سمير في تصريحات تلفزيونية: "مؤمن زكريا أكثر لاعب روحه حلوة وبيهزر وبقوله أرجعلنا بقى محدش بقى بيضحك في أوضة اللبس وانت لازم ترجع علشان نرجع نضحك تاني".

وتابع: "مؤمن زكريا كان أكثر اللاعبين تفوقًا في القياسات البدنية للاعبين في الأهلي وكان دائمًا الأول أو الثاني في ترتيب القياسات البدنية للاعبين".

وانتج أحد البرامج التلفزيونية، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.