شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: ستاد القاهرة سيستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنسبة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام بستاد القاهرة بنسبة كبيرة قائلا:"الأهلي والزمالك علامة كبيرة للكرة المصرية، وستكون فرصة جيدة للجماهير في هذا الحدث لتشجيع فريقهما".

أضاف صبحى في تصريحات تلزيونية: "ابارك للأهلي والزمالك بالوصول للنهائي، انجاز كبير جدا ويحدث لأول مرة وهذا دليل كبير على نجاح سياستنا بقرار إعادة منافسات الدوري وتطبيق الإجراءات الاحترازية".

كشف وزير الشباب والرياضة ان يوم 27 من الشعر الجاري سيكون عرس جديد لأن النهائي في مصر أيضا فالجميع سعيد بوصول الاهلي والزمالك لهذه المرحلة التاريخية في بطولة امم افريقيا.

أشار صبحى الى أنهم يعملون على توفير شاشات عرض بمراكز الشباب مع الاهتمام بالاجراءات الاحترازية.

وتابع أن استضافتنا لدول خلال دورة المنتخب الأولمبي في هذه الفترة شئ مهم جدا ورسالة للعالم كله أن هناك اجراءات.

وأتم ان مسألة عودة الجماهير صاحب الحق فيها هو الكاف ونحن ملتزمين ويجب أن نكون على دراية باجراءاتنا الاحترازية، لكن في نفس الوقت هذا قرار الكاف.