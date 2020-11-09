شكرا لقرائتكم الثنائي ايزي ايميكا وأوستين أموتو ينضمان لمعسكر المصري بشرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري كافة الإجراءات المتعلقة بانضمام الثنائي النيجيري ايزي ايميكا وأوستين أموتو لمعسكر الفريق المقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك فور عودتهما المرتقبة من نيجيريا بعد غدٍ الأربعاء عقب انتهاء الأجازة التي منحها لهما الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق بنهاية مباريات الفريق بالموسم المنقضي من الدوري العام.

وقام محمود جابر بإنهاء إجراءات رحلة العودة من العاصمة النيجيرية أبوجا وكذلك رحلة السفر من القاهرة إلى شرم الشيخ حيث ينتظم الفريق في معسكره التدريبي المغلق استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.