شكرا لقرائتكم محمد شريف: مؤمن زكريا لاعب متكامل هجوميا ودفاعيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي انتهت إعارته في صفوف نادي إنبي عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال محمد شريف في تصريحات تلفزيونية: "مؤمن زكريا لاعب متكامل هجوميا ودفاعيا وننتظره في تشكيل الأهلي الأساسي".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".

وانتج أحد البرامج التلفزيونية، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.