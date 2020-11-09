شكرا لقرائتكم مكي: مؤمن زكريا قال لنا يوم خطوبته سيبوا عربياتكم وادخلوا المنطقة بالتوك توك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد حسن مكي، مهاجم نادي الزمالك سابقًا وسموحة حاليًا، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وسرد أحمد حسن مكي موقفًا كوميديًا في تصريحات تلفزيونية قائلا: "مؤمن زكريا قال لنا يوم خطوبته سيبوا عربياتكم وادخلوا المنطقة بالتوك توك".

وتابع: "مؤمن زكريا مواقفه عديدة وكان دائمًا يحب الهزار وأتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"

وانتج أحد البرامج التلفزيونية، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.