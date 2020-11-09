شكرا لقرائتكم كواليس اجتماع بيراميدز.. تكريم عبد الله السعيد والجباس .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادي بيراميدز عن كواليس الاجتماع الذى عقد مساء الأحد، بأحد الفنادق، وجاء لتكريم أفضل النجوم الفريق في الموسم الماضي، دون أن يتم التطرق للإعلان عن هوية المدير الفنى الجديد الذى سيتولى المهمة خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

وتم خلال الاجتماع، تكريم عبد الله السعيد قائد الفريق بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في الموسم المنقضي بعدما حصد لقب هداف الدوري المصري الممتاز وتخطى حاجز المائة هدف في تاريخ المسابقة ، وتم اختيار إبراهيم عادل نجم منتخب الشباب كأفضل موهبة في الموسم الماضي، واختيار محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي كأكثر لاعب تطورا في صفوف الفريق ، كما حصد هدف دودو الجباس في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في شباك النادي المصري جائزة أفضل هدف في الموسم الماضي وذلك حسب ما أعلنه مسئولو بيراميدز في تصريحات صحفية ، وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على تكريم النجوم الأفضل بحضور هاني سعيد المدير الرياضي وجميع العاملين ببيراميدز.