شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ: مؤمن زكريا أوفى صديق داخل الملعب وخارجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال أحمد الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "مؤمن زكريا أوفى صديق داخل الملعب وخارجه ودوره كان داخل الملعب وخارجه من خلال تواجده في غرفة خلع الملابس ولعبت معه لمدة 5 سنوات".

سرد أحمد الشيخ موقفًا كوميديًا، معلقًا: "مؤمن زكريا وعدنا أنا وباسم علي قبل إحدى المباريات بعزومة كبيرة حال إحرازه هدف، وبالفعل أحرز هدفًا في تلك المباراة ولكننا تفاجئنا أنه يعزمنا على سندوتشات كبدة وسجق".

وانتج أحد البرامج التلفزيونية، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.