شكرا لقرائتكم كهربا: مؤمن زكريا بيكلمني بعد كل ماتش واهداني دولابه في أوضة اللبس بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمود عبدالمنعم "كهربا"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية :"مؤمن زكريا أخويا الكبير فكنت ألعب معه في إنبي كنت أنا صغير وهو بيعلمين".

وأكد: "مؤمن بيتواصل معي دائمًا ويكلمني بعد كل مباراة لتهمنئتي أو تصحيح أخطائي ويحفزني لتطوير مستوايي دائمًا".

وتابع: "كمان مؤمن أداني دولابه في أوضة اللبس بملعب التتش في الأهلي ولكن أنا في انتظاره مرة أخرى علشان ياخد الدولاب معاه".

وأتم: "هفضل ألبس التيشيرت بتاعك يا مؤمن وهحتفل باحتفالك في كل هدف أحرزه طوال مسيرتي ولكن أنا عاوزك ترجع في أسرع وقت".

وانتج أحد البرامج التلفزيونية، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.