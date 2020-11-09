شكرا لقرائتكم أوباما: أهداف مؤمن زكريا مع الزمالك لا تُنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك، عن مؤمن زكريا قائلا :" مؤمن زكريا كان صاحب بصمة كبيرة داخل نادي الزمالك وكان له عدد كبير من الأهداف المؤثرة وجميع أهدافه لا تنسى".

وأوضح: "لن أنسى هدفه في شباك الاتحاد والتي حققت الفوز لنادي الزمالك فكان هدفًا جميلا، كذلك هدفه في شباك دمنهور كان هدفًا مؤثرًا أتذكر ذلك".

وانتج أحد البرامج التلفزيونية، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.