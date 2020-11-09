شكرا لقرائتكم أحمد عبد الله: شوقي غريب لدية خطة نموذجية قبل الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصري، بمجهودات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبد الله في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، اليوم، الأحد، على هامش مؤازرته للمنتخب الأولمبي: "شوقي غريب راجل منظم جدا في شغله، وقبل نهائيات أمم أفريقيا تحت 23 وعدني بالبطولة".

وتابع عبد الله: "قد يكون المنتخب الأولمبي أفضل حظا من المنتخب الأول في مسألة إقامة المعسكرات وخوض الوديات، لكن الجهاز الفني يعمل بجد ويضع سيناريوهات كثيرة ويهتم بأدق التفاصيل".

وتمنى عضو الخماسية تحقيق منتخب مصر ميدالية في أولمبياد طوكيو العام المقبل.

في سياق متصل، استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقي غريب كل من عمر رضوان (الجونة) ومحمد اشرف (طنطا) واحمد يوسف (اف سي مصر ) ومحمد صادق (الاسماعيلي ) واحمد أيمن (الاسماعيلي ) من القائمة النهائية للفريق، التي ستدخل معسكرا مغلقا في الثانية من ظهر الغد بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجاري، ثم مواجهة البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته ضمن خطة الاعداد لأولمبياد طوكيو.

وضمت القائمة رباعي حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير .واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -احمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.

وينضم للمعسكر الثنائي اسامه جلال ومحمد عبد المنعم لاداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بأحد المباراتين كما ينتظر الجهاز الفني موقف الخماسي المنضم للمنتخب الأول بعد اعلان القائمة النهائية غدا استعدادا لمباراتي توجو.