شكرا لقرائتكم ميدو جابر: مؤمن زكريا أكثر لاعب وقف بجواري في فترة عدم مشاركتي مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة حاليًا والأهلي سابقًا، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال ميدو جابر في تصريحات تلفزيونية:" مؤمن زكريا أكثر لاعب وقف بجواري في فترة عدم مشاركتي مع الأهلي رغم التنافس بيننا".

وأوضح: "رغم أنني أنافسه في نفس المركز ولكن دائمًا ما كان يتحدث معي ويشيد بقدراتي ويصبرني من أجل مواصلة الاجتهاد للمشاركة في تشكيل الأهلي".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"

وانتج أحد البرامج التلفزيونية، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.