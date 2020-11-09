شكرا لقرائتكم الجنايني: نهائي القرن دليل آخر على صحة موقفنا من عودة النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثمن عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، تأهل الثلاثي المصري الأهلي والزمالك وبيراميدز في مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، موضحا أن هذا الإنجاز أثبت صحة قرار عودة النشاط الذى تمكست به اللجنة الخماسية رغم معارضة البعض.

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، اليوم، الأحد، على هامش مؤازته للمنتخب الأولمبي، إنه يرغب في أن تتواجد الجماهير في كل المباريات التي تقام بمصر.

وتابع رئيس اللجنة الخماسية: "قرارنا بعودة النشاط الرياضي كان صائبًا، وظهرت النتيجة في وجود بيراميدز بنهائي الكونفدرالية، والأهلي والزمالك في نهائي الأبطال ولأول مرة في تاريخ المسابقة يظهر فريقين من نفس الدولة في الختام".

وأكمل: "أريد أن تكون كل مباراة بحضور جماهيري، -بقاوح- لدخول الجماهير في كل المباريات، ولكن القرار ليس في يد اتحاد الكرة فقط، هناك اعتبارات أمنية كثيرة تحيط به".

وأضاف: "أمنيتي الشخصية هي أن يكون الاستاد ممتليء عن آخره في النهائي الأفريقي، وفي مباريات المنتخبات المصرية وكل لقاءات الدوري".

واختتم: "هدفنا في الأولمبياد هو تحقيق ميدالية للمنتخب الأولمبي، لا نطلب غير ذلك وهو طموح قليل جدًا، فقط نريد ميدالية أولمبية".

في سياق متصل، استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقي غريب كل من عمر رضوان (الجونة) ومحمد اشرف (طنطا) واحمد يوسف (اف سي مصر ) ومحمد صادق (الاسماعيلي ) واحمد أيمن (الاسماعيلي ) من القائمة النهائية للفريق، التي ستدخل معسكرا مغلقا في الثانية من ظهر الغد بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجاري، ثم مواجهة البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته ضمن خطة الاعداد لأولمبياد طوكيو.

وضمت القائمة رباعي حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير .واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -احمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.

وينضم للمعسكر الثنائي اسامه جلال ومحمد عبد المنعم لاداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بأحد المباراتين كما ينتظر الجهاز الفني موقف الخماسي المنضم للمنتخب الأول بعد اعلان القائمة النهائية غدا استعدادا لمباراتي توجو.